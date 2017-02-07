بايرن ميونيخ حامل اللقب سيكون أمام اختبار صعب في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، اذ يواجه فولفسبورغ اليوم.

ويأمل بايرن الذي ينافس على ثلاث جبهات، في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه وتعزيز سجله القياسي (18 لقبا حتى الان) من خلال تخطي ضيفه فولفسبورغ الذي اصبح شبحا للفريق المتوج بلقب الدوري عام 2009، الا انه يمني النفس باستعادة بعض من مكانته عبر اقصاء النادي البافاري وربما المضي للفوز باللقب للمرة الثانية بعد 2015.

ويعاني فولفسبورغ الامرين هذا الموسم ما دفع الادارة الى التخلي عن المدرب ديتر هيكينغ في اكتوبر والاستعانة بالفرنسي فاليريان اسماعيل، الا ان الوضع لم يتغير كثيرا لان الفريق يقبع حاليا في المركز الرابع عشر بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وسيكون بايرن مرشحا بطبيعة الحال لتعميق جراح فولفسبورغ، لاسيما انه يلعب على ارضه حيث اكتسح منافسه 5-0 عندما تواجها في 10 ديسمبر في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الذي يتصدره النادي البافاري حاليا بفارق 4 نقاط عن ملاحقه لايبزيغ.

ويأمل المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي في ان يحقق فريقه نتيجة افضل من تلك التي حققها السبت خارج ملعبه أمام شالكه (1-1) الذي اوقف مسلسل انتصارات بايرن عند 7 مباريات متتالية في الدوري، الا ان ذلك لم يحل دون ابتعاد الاخير في الصدارة، مستفيدا من خسارة لايبزيغ أمام دورتموند.

واعتبر حارس بايرن مانويل نوير ان «فريقنا اتاح الكثير من الفرص (لشالكه السبت) وخطوطنا كانت متباعدة. لم ننجح هذا الموسم في فرض اسلوبنا المعتاد، مثل السرعة والتمرير الدقيق، بالطريقة التي نريدها في كل المباريات».

أما القائد فيليب لام الذي خاض السبت مباراته الـ500 بقميص بايرن، فاكد ان فريقه «لا يعاني اي مشكلة»، لكنه شدد ان «على اللاعبين الادراك بانه لا يمكننا ان نلعب في الاسابيع المقبلة بالطريقة التي لعبنا فيها خلال مبارياتنا الثلاث الاخيرة».

وسيكون فولفسبورغ التجربة المحلية قبل الاخيرة لبايرن قبل ان يلتقي الاربعاء المقبل ضيفه ارسنال في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ورأى لام ان اي مباراة قد تكون متقاربة بغض النظر عن هوية المنافس، أكان فولفسبورغ أو انغولشتات الذي يلتقيه بايرن السبت في الدوري، او ارسنال الذي يتواجه معه بايرن للمرة الرابعة في المواسم الخمسة الاخيرة.