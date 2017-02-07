لم تكن المباراة الأخيرة للمخضرم بول بيرس على ملعب فريقه السابق بوسطن سلتيكس موفقة، اذ خسر وفريقه الحالي لوس انجيليس كليبرز 102-107 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفشل بيرس وفريقه كليبرز في تعكير فرحة جماهير بوسطن باحراز المدينة لقب دوري كرة القدم الأميركية بعد فوز نيو انغلند باتريوتس على اتلانتا فالكونز 34-28 بعد التمديد في مباراة الـ«سوبر بول» التي تجمع بين بطلي اتحاد كرة القدم الأميركية (اي اف سي) والاتحاد الوطني لكرة القدم (ان اف سي).

وكانت فرحة جمهور بوسطن مزدوجة لان سلتيكس حقق فوزه السابع تواليا والـ33 هذا الموسم من اصل 51 مباراة، بفضل ايزياه توماس الذي سجل 28 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة في مواجهة بيرس الذي يعتبر من اساطير الفريق الأخضر بعد ان دافع عن ألوانه طوال 15 موسما من 1998 حتى 2013 وتوج معه عام 2008 بلقبه الأول في الدوري منذ 1986 والـ17 في تاريخ هذا النادي العريق.

ويخوض بيرس (39 عاما) موسمه الأخير في الدوري وهو يدافع عن قميص كليبرز الذي انتقل اليه عام 2015 قادما من واشنطن ويزاردز، وبما ان مباراة الاحد كانت الأخيرة لفريقه الحالي على ملعب «تي دي غاردن»، فكانت مناسبة لكي يودع هذا اللاعب الملعب الذي اعتبره «منزله» طوال 15 عاما.

وودع بيرس «تي دي غاردن» بسلة ثلاثية في آخر 19 ثانية، وجاءت بمبادرة من توماس الذي اعترف بعد اللقاء انه افسح المجال أمام اللاعب المخضرم لكي يسدد، قائلا «اردته ان يسدد وان ينجح في محاولته، تلك كانت الطريقة المثلى لكي يقول وداعا، وترجمها بالطريقة الصحيحة».

وكانت الثلاثية السلة الوحيدة لبيرس في اللقاء لان مشاركته ضد فريقه السابق اقتصرت على الدقائق الخمس الاولى قبل ان يدخل مجددا في الثواني الأخيرة بمطالبة من جمهور بوسطن.

وسجل اربعة من لاعبي بوسطن 13 نقطة هم آل هورفورد (ساهم ايضا بـ15 متابعة و6 تمريرات حاسمة) وامير جونسون وماركوس سمارت وكيلي اولينيك.

ومن جهة كليبرز الذي واصل عروضه المتأرجحة في الاونة الأخيرة بعد تلقيه هزيمته السادسة في اخر 8 مباريات والـ20 هذا الموسم في 51 مباراة، فكان بلايك غريفين (23 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة) وجمال كراوفورد (23 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة) ورايموند فيلتون (16 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة) الأفضل.

وواصل راسل وستبروك تألقه بقيادته اوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 105-99، بعدما سجل 19 من نقاطه الـ 42 في الربع الأخير.

كما ساهم وستبروك الذي يسجل 40 نقطة او اكثر للمرة الثامنة هذا الموسم، بـ8 تمريرات حاسمة و4 متابعات واضاف فيكتور اولاديبو 24 نقطة مع 13 متابعة ليلعب ايضا دورا في الفوز الـ30 لفريقه هذا الموسم من اصل 52 مباراة.

أما من ناحية بورتلاند الذي تلقى هزيمته الثالثة في آخر 4 مباريات والـ 30 هذا الموسم، فكان داميان ليلارد الأفضل بتسجيله 29 نقطة مع 7 متابعات واضاف سي دجاي ماكولوم 19 نقطة مع 8 متابعات.