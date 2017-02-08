تعرض اللاعب الكندي دينيس شابوفالوف، لغرامة مالية بقيمة 7 آلاف دولار، بعد تسببه في إصابة حكم مباراته أمام البريطاني كيلي إدموند.



وبعد خسارته في الشوط الثالث من المجموعة الأخيرة، سدد شابوفالوف الكرة بغضب لتذهب باتجاه الحكم ارناود جاباس وتصيبه في عينه.

وتم نقل جاباس للمستشفى لكن الفحوص الطبية أظهرت أنه لا يعاني من إصابة.



ووقع الحادث في المجموعة الثالثة من المباراة الأخيرة من المواجهة، وكانت النتيجة (2-2) لكل فريق، وكان شابوفالوف، بطل ويمبلدون للناشئين، متأخرا أمام البريطاني كايل إدموند بكسر للإرسال في المجموعة الثالثة بعدما خسر أول مجموعتين.



وعلى الفور تم استبعاد شابوفالوف، واعتباره منسحبا، بسبب «تصرف غير رياضي» ليتقرر منح بريطانيا الفوز (3-2) على كندا.