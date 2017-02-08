اعترف اوريولو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي بأن المواجهة مع نادي ريال مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في غاية الصعوبة، لكنه في الوقت نفسه أكد أن النادي الإسباني ليس محصنا ضد الهزيمة.

ويلاقي نابولي ريال مدريد على استاد سنتياغو برنابيو ذهابا في دور الستة عشر لدوري الابطال يوم 15 فبراير على أن يقام لقاء الإياب في نابولي.

ورغم صعوبة المواجهة فإن رئيس النادي الإيطالي لا يبدو خائفا من المواجهة وقال: «لقد واجهنا برشلونة في كاس غامبر في جنيف ولكننا لم نواجه ريال مدريد مطلقا».

وأضاف «لا يوجد فريق غير قابل للهزيمة، انها الظروف هي التي تحدد النتيجة.. لقد تطور نابولي كثيرا وهو النادي الإيطالي الوحيد الذي يشارك بالمسابقة القارية لسبع سنوات متتالية».