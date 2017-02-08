ذكرت تقارير صحافية أن المهاجم الإسباني الفارو موراتا لاعب ريال مدريد أخبر إدارة النادي الملكي أنه يريد الانتقال لتشلسي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

ويرغب موراتا في الرحيل من صفوف الريال والانتقال إلى ناد آخر للعب بشكل منتظم، خاصة أنه يعاني في الفترة الحالية مع الميرينغي تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأفاد موقع «DIARIO GOL» بأن البلوز بقيادة مدربه الإيطالي انطونيو كونتي يرغب في التعاقد مع موراتا، حيث سبق لكونتي أن تعاقد مع المهاجم الإسباني عندما كان مدربا لفريق يوفنتوس.

ويسعى كونتي للتعاقد مع موراتا لتقوية هجوم تشلسي في ظل مستقبل غامض للاعب دييغو كوستا مع النادي اللندني.