قررت المحكمة الرياضية الإيطالية إيقاف نجمي إنتر، المهاجم ماورو إيكاردي والجناح إيفان بيريسيتش لمباراتين، بعد أحداث مواجهة أمام يوفنتوس.

وتعرض بيريسيتش للطرد في الوقت المحتسب بدل ضائع لاحتجاجه على أحد قرارات الحكم نيكولا ريتزولي، الذي تجنب كرة ركلت باتجاهه من إيكاردي بعد نهاية المباراة.

ووفقا لموقع فوتبول إيطاليا قال بيان المحكمة الرياضية ان إيقاف بيريسيتش لمباراتين جاء بسبب كلمات غير لائقة وعبارات مسيئة وجهها اللاعب للحكم، أما إيقاف إيكاردي لنفس المدة فجاء بسبب عبارات مهينة وإيماءات ضد الحكم كما أثبتت تهمة ركل الكرة باتجاه الحكم اعتراضا على قراراته، دون أن تصيبه.

وجاءت هذه الأحداث بعد اعتراضات كبيرة من قبل لاعبي «الافاعي» على قرارات الحكم نيكولا ريتزولي الذي تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لفريق المدرب ستيفانو بيولي.