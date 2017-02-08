رد نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني على تصريحات كاباييرو عمدة مدينة فيغو بشأن تصريحاته الخاصة بتأجيل مباراة فريقي ريال مدريد وسلتا فيغو بالدوري.

وكان كاباييرو قد اتهم الريال بعدم الاهتمام بسلامة مشجعي فريق فيغو، وشن هجوما حادا على النادي معربا فيه عن خيبة أمله من رد فعل العملاق الأبيض.

ولكن الملكي رد على تصريحات كاباييرو في بيان رسمي وقال:

1- ريال مدريد يعرب عن أسفه تجاه التصريحات المؤسفة لرئيس مدينة فيغو الذي قال فيها إننا لا نعير اهتماما للتدابير الأمنية الخاصة بالمباراة.

2- هذه التصريحات ليست صحيحة تماما لأن الملكي لم يشكك أبدا في التدابير الأمنية الخاصة بتقرير ملعب بالايدوس.

3- نحن طرحنا حلولا قبل 30 ساعة من قرار تأجيل المباراة، إما إصلاح الجزء المتضرر من الملعب، وإغلاقه وخوض المباراة، أو نقل المباراة لملعب آخر، وكل هذه المقترحات كانت لتجنب قرار التأجيل الذي سيضر بالمسابقات.