نشرت شبكة سكاي سبورتس توقعاتها بشأن ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم الحالي، والتي توافقت مع الواقع بإعلان تشلسي بطلا للبريمييرليغ.

وكشفت سكاي عبر نظامها الإحصائي التوقعي أن أرسنال سينهي الموسم ضمن الأربعة الكبار، بالتواجد في مركزه الذي اعتاد عليه بالسنوات الأخيرة، حيث حل في المركز الرابع.

وفي الصدارة، جاء البلوز الذي يتصدر جدول البريمييرليغ بالفعل، بفارق 9 نقاط عن توتنهام، فيما حل السبيرز ثانيا كما هو الحال حاليا.

ولم يختلف وضع مان سيتي عن حاله في الوقت الراهن، حيث وضعته سكاي في المرتبة الثالثة، فيما احتل مان يونايتد المركز الخامس، متفوقا على ليفربول الذي جاء خلفه بالمركز السادس ليتواجدا في المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

كما تنبأت سكاي بالفرق الـ 3 الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى، حيث جاء في المراكز الـ 3 الأخيرة، كريستال بالاس، هال سيتي وسندرلاند.

كما نشرت «سكاي» تصريح جيمي كاراغر نجم ليفربول السابق والذي ابدى شعوره بالإحباط، بعد فشل الريدز في تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويشك كاراجر في قدرة «الحمر» على إنهاء الدوري في أحد المراكز الأربع الأولى هذا الموسم، بعد الفشل في الفوز بأي مباراة بالبطولة خلال 2017.

وقال جيمي في تصريحات لشبكة «سكاي»: «ليفربول لا يمتلك التشكيلة القادرة على منافسة الأندية الأخرى. ستكون هناك معركة كبرى من أجل احتلال أحد المراكز الأربع الأولى».

وأضاف: «كل شيء كان مثاليا قبل أشهر قليلة، إلا أن هذه السرعة في التراجع، تدل على إمكانية انهيار كل شيء تماما. هناك خيبة أمل كبيرة سواء للمدرب، أو الإدارة، لعدم ضم لاعبين خلال يناير».

وتابع: «في هذه اللحظة، هناك العديد من المشاكل، سواء على مستوى الدفاع، أو الهجوم، لكن أنا أتحدث عن عدد اللاعبين. ليفربول بحاجة إلى شيء ما».