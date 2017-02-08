بعد أن كتب ليستر سيتي «أروع رواية في تاريخ الرياضة»، بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بات الفريق يواجه الآن خطر تحول تلك الرواية الخيالية إلى كابوس.

فبعد 9 أشهر فقط من تتويجه بأقل الإمكانات، يعاني الفريق في الوقت الحالي بمنافسات الدوري الممتاز، حيث يتفوق بفارق نقطة واحدة على مراكز الهبوط، بجدول المسابقة.

ويواجه فريق الثعالب شبح أن يصبح ثاني فريق بتاريخ الدوري الإنجليزي يهبط لدوري الدرجة الأولى في الموسم التالي لتتويجه.

وخسر ليستر آخر اربع مباريات في الدوري وفاز في مباراتين فقط في آخر 15 مباراة بدوري الأضواء.

وسيستضيف الفريق المتهالك نظيره ديربي كاونتي المنتمي للدرجة الثانية في كأس الاتحاد اليوم ويأمل في المضي قدما بهذه المسابقة العريقة قبل مواجهة سوانزي سيتي المهدد مثله بالهبوط بعدها بأربعة أيام بالدوري.

كأس ألمانيا

يواجه بوروسيا دورتموند اختبارا صعبا في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس المانيا لكرة القدم، إذ يواجه هرتا برلين اليوم.

وسيكون بوروسيا الباحث عن لقبه الاول في المسابقة منذ 2012، امام اختبار معقد مع ضيفه هرتا برلين الذي يحتل المركز السادس في الدوري والساعي الى الثأر من فريق المدرب توماس توخيل الذي اخرج فريق العاصمة من نصف نهائي نسخة الموسم الماضي باكتساحه على ارضه 3-0.

ولن تكون المهمة سهلة على دورتموند، رابع ترتيب الدوري بفارق 12 نقطة عن بايرن المتصدر، لاسيما انه عانى في اللقاء الاخير بين الفريقين على ملعبه «سيغنال ايدونا بارك» حيث تعادلا 1-1 في مباراة كان متخلفا فيها حتى الدقيقة 80.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي ساندهاوزن (ثانية) مع شالكه، وشبورتفرويند لوته (ثالثة) مع ميونيخ 1860 (ثانية)، وهانوفر (ثانية) مع اينتراخت فرانكفورت ثالث ترتيب الدوري والذي جمع 35 نقطة من اول 19 مباراة له في «بوندسليغه» منذ موسم 1992-1993.

كأس إسبانيا

سيحظى الافيس بأفضلية عاملي الأرض والجمهور لكنه قد يفتقد عامل اللياقة امام سلتا فيغو، وذلك ضمن اياب قبل نهائي كأس الملك.

فقد فاز الافيس الاحد الماضي 4-2 على مضيفه سبورتينغ خيخون في الدوري، بينما ارتاح لاعبو سلتا فيغو بعد ارجاء مباراة ريال مدريد.

ويتوسط الفريقان ترتيب الدوري، سلتا فيغو في المركز العاشر برصيد 30 نقطة، والافيس في المركز الثاني عشر وله 27 نقطة.

يذكر ان سلتا فيغو كان اقصى ريال مدريد من ربع النهائي بفوزه عليه 2-1 ذهابا وتعادله معه 2-2 ايابا، بينما تأهل الافيس على حساب الكوركون من الدرجة الثانية (2-0 ذهابا و0-0 ايابا).