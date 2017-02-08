يتطلع يوفنتوس إلى استغلال مباراته المؤجلة مع كروتوني لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم والاقتراب خطوة جديدة من حلم تحقيق اللقب السادس على التوالي في المسابقة.

وفي المقابل، يأمل منافسو (السيدة العجوز) في مفاجأة من كروتوني المتأزم عندما يستضيف اليوفي بعد اليوم في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة فيما يستضيف بولونيا ميلان في مباراة أخرى مؤجلة من نفس المرحلة.

ويتصدر يوفنتوس جدول المسابقة برصيد 54 نقطة بفارق ست نقاط أمام نابولي.

ويحتاج البيانكونيري للفوز على كروتوني صاحب المركز قبل الأخير في جدول المسابقة من أجل تعزيز موقعه في الصدارة ومواصلة الانتصارات بعد فوزه الثمين 1-0 على انتر ميلان الأحد الماضي في المرحلة الثالثة والعشرين.

وحقق اليوفي مطلع الأسبوع انتصاره الثامن والعشرين على التوالي في المباريات التي يخوضها بملعبه ليعزز بهذا الرقم القياسي للنادي في عدد الانتصارات المتتالية على ملعبه.

والمح المدرب ماسيميليانو أليغري الى انه قد يلجأ إلى بعض التغييرات خلال مباراة كروتوني لمنح الراحة لبعض نجومه الأساسيين استعدادا لاستئناف مسيرة الفريق في دوري أبطال أوروبا منتصف هذا الشهر.

وفي المباراة الأخرى، يتطلع كل من بولونيا وضيفه ميلان إلى نسيان النتيجة السيئة التي حققها مطلع هذا الأسبوع واستعادة نغمة الانتصارات.

ومني اللومباردي بهزيمته الثالثة على التوالي وخسر 0-1 أمام سامبدوريا ولكنه يأمل الآن في الفوز على بولونيا لتقليص فارق النقاط الخمس التي تفصله عن المراكز المؤهلة للبطولة الأوروبية.

ويفتقد فنشنزو مونتيلا المدير الفني لميلان جهود لاعبيه ريكاردو مونتوليفو وجياكومو بونافينتورا وماتيا دي شيليو ولوكا أنتونيلي للإصابات.

كما يعاني ميلان من ضعف الأداء الهجومي في الآونة الأخيرة حيث سجل هدفين فحسب في المباريات الثلاث الأخيرة له.

فرنسا

يخوض نيس الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في المراحل الخمس الاخيرة ما تسبب بتنازله عن الصدارة، الاختبار الأصعب في هذه المرحلة اذ يستضيف سانت اتيان الخامس والذي وجه الاحد الماضي ضربة قاضية لامال ضيفه وجاره ليون بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالفوز عليه 2-0، محققا فوزه الثالث تواليا ومحافظا على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الخامسة تواليا.

بدوره، يلعب ليون الذي خرج هذا الموسم من الدور الاول لدوري الابطال ويكمل مشواره القاري في «يوروبا ليغ» حيث يلتقي الكمار الهولندي في الدور الثاني، الاربعاء مع ضيفه نانسي، مدركا ان المشاركة في دوري الابطال أصبحت شبه مستحيلة كونه يتخلف بفارق 12 نقطة عن المركز الثالث الذي اصبح يحتله نيس.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي باستيا مع نانت، ومتز مع ديجون، ولوريان مع تولوز، وانجي مع رين.