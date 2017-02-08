ذكرت تقارير صحافية إيطالية، أن مسؤولي نادي ميلان الجدد، يفكرون في تغيير مدرب الفريق فينتشنزو مونتيلا، واستبداله بروبيرتو مانشيني مدرب إنتر ميلان السابق.

وتلقى ميلان، الخسارة الثالثة على التوالي بالدوري، وكان آخرها على ملعبه أمام سامبدوريا، الأحد الماضي، بالإضافة للهزيمة أمام يوفنتوس في كأس إيطاليا.

وبعد التقدم للمركز الثاني في أكتوبر تراجع الفريق للمركز الثامن بالبطولة، ويعاني مجددا من أجل اللعب في أوروبا، الموسم المقبل.

ولا يدرب مانشيني أي فريق بعد فسخ تعاقده مع إنتر ميلان، قبل بداية هذا الموسم، حيث رفض عدة عروض للتدريب في الدوري الصيني. وقالت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية، إن المستثمرين الصينيين، قد يغيرون فينتشينزو مونتيلا، مدرب الفريق، بعد إتمام شرائهم للروسونيري، في مارس المقبل.

وأضافت: «ماركو فاسوني الرئيس التنفيذي القادم، وماسيمو ميرابيللي المدير الرياضي المستقبلي للميلان (الاثنان عملا في إنتر)، يفكران في تغيير الجهاز الفني الحالي، كما أنهما يرحبان بقدوم مانشيني».