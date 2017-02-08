يبحث أقارب ثمانية من نحو 20 صحافيا لقوا حتفهم في الحادث الجوي الذي تعرضت له طائرة لاعبي فريق شابيكوينسي البرازيلي، إمكانية رفع دعوى قضائية ضد نادي كرة القدم بسبب مسؤوليته عن الكارثة التي أودت بحياة 71 شخصا، حسبما أعلن محامي الدفاع.

وطلب المحامي جواو تانكريدو من الفريق البرازيلي جميع الوثائق المتعلقة بالتعاقد على الرحلة مع شركة (لاميا) الجوية البوليفية.

وصرح تانكريدو، الموكل بالدفاع عن أسر ثمانية من الصحافيين الذين راحوا ضحية الحادث، لـ (إفي): «نحتاج أن يقدم لنا شابيكوينسي عقد الرحلة الذي وقعه مع لاميا، لنعرف ما إذا كان هو من وقع العقد ونرى كم تكلف، نحتاج لأن نعرف ما إذا كان هناك تأمين ونعرف قيمته».