توصل نادي هيبي فورتشن الصيني لاتفاق بشأن ضم لاعب الوسط البرازيلي هيرنانيز إلى صفوفه قادما من يوفنتوس الإيطالي، مقابل 10 ملايين يورو.

وبحسب ما أفادته وسائل إعلام إيطالية، فإن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما والذي شارك في 28 مباراة دولية، سيوقع على عقد مدته عامان مع هيبي، الذي يدربه التشيلي مانويل بيلليغريني، مقابل راتب يقترب من ثمانية ملايين يورو سنويا.

وبهذا سينضم هيرنانيز إلى لاعبين آخرين سبق لهم الاحتراف بالكالتشيو، كالأرجنتيني ازيكييل لافيتزي والإيفواري جيرفينيو، إضافة للاعب إشبيلية السابق، الكاميروني ستيفان مبيا.

وكان يوفنتوس قد دفع 11 مليون يورو في 2015 للتعاقد مع هيرنانيز، قادما من إنتر ميلان.