توصل رؤساء أكبر الأندية الأرجنتينية إلى اتفاق مبدئي فيما بينهم لبدء منافسات دوري الدرجتين الأولى والثانية في الثالث من مارس المقبل.

وقال نيكولاس روسو، رئيس نادي لانوس في تصريحات صحفية: «هناك اتفاق مبدئي، وستنطلق المنافسات في الثالث من مارس».

وكان من المقرر أن تنطلق منافسات دوري الدرجتين الأولى والثانية في الأرجنتين مطلع الأسبوع المقبل، ولكن الأزمة الاقتصادية والإدارية، التي تمر بها الكرة الأرجنتينية، جعلت من تحديد موعد بداية الموسم أمرا صعبا.

واتفق رؤساء الأندية الأرجنتينية في اجتماعهم أيضا على أنهم سيجتمعون مرة أخرى في 27 فبراير الجاري لدراسة قرار حكومة البلاد بفسخ التعاقد المنظم لبرنامج «كرة قدم للجميع»، والذي كان يقوم منذ عام 2009 بتمويل البث التليفزيوني لمسابقة الدوري بقسميها الأول والثاني من أموال الخزانة العامة.

وفي ذلك سيتم اختيار الشركة، التي ستحصل على حقوق البث التلفزيوني.

وتقدمت شركات «فوكس سبورتس تونر» و«إي إس بي إن»، بالإضافة إلى مجموعة «كونسر» الأميركية بعروض شراء حقوق البث التليفزيوني لمسابقة الدوري الأرجنتيني.

وقررت الأندية الأرجنتينية في اجتماعها الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في 16 مارس المقبل لاختيار قيادة جديدة، بعد الفشل الذي لحق بالانتخابات الأخيرة، والتي عقدت في ديسمبر 2015، على خلفية فضيحة فرز الأصوات، التي كشفت عن وجود تعادل في عدد الأصوات بواقع 38 صوتا لكل مرشح من المرشحين، في حين كان عدد المشاركين في العملية التصويتية من ممثلي الأندية 75 شخصا فقط.