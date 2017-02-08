فاز أولي هونيس بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ رسميا.

وسيتولى هونيس المنصب بعد شهرين من استعادة موقعه رئيسا للنادي الألماني، عقب انقضاء عقوبة حبسه بتهمة التهرب الضريبي.

وصوت مجلس إدارة بايرن ميونيخ بالتزكية لصالح تولي هونيس (65عاما) منصب رئيس مجلس إدارة النادي.

وأوضح البافاري في بيان له: «هذه الخطوة تعيد هونيس إلى دور المزدوج في منصب الرئيس، ورئيس مجلس الإدارة الذي تولاه بين عامي 2009 و2014».

وحصل هونيس، على إطلاق سراح مشروط في أواخر فبراير الماضي، بعد أن أتم نصف مدة العقوبة (3 سنوات ونصف السنة)، التي عوقب بها لتهربه من دفع 28 مليون و500 ألف يورو (31 مليون دولار) لصالح الضرائب، مستعينا بحساب سري في أحد البنوك السويسرية.

وقبل إطلاق سراحه من السجن، قضى هونيس عقوبة السجن ليلا حيث يفرج عنه نهارا منذ مطلع العام الماضي، وهذا سمح له بالعمل كمساعد مع فرق الشباب بنادي بايرن ميونيخ.

وبدأ هونيس، حياته العملية ببايرن في عمر الـ 19، وتدرج سريعا للعب مع منتخب ألمانيا الغربية، الذي توج معه باللقب الأوروبي في عام 1972، وكان يبلغ وقتها 20 عاما، وفي عام 1974 توج بلقب كأس العالم.

وخلال العقود الثلاثة التالية، تولى هونيس الإشراف على ثروات بايرن مديرا عاما، قبل أن يتولى رئاسة النادي في الفترة من 2009 حتى 2014.

وخلال هذه الفترة، التي عمل فيها مديرا عاما تنفيذيا ورئيسا للنادي، فاز بايرن ميونيخ بلقب البوندسليغا 19 مرة، وبكأس ألمانيا 11 مرة، كما فاز ببطولتين لدوري أبطال أوروبا.

وكان هونيس، هو القوة الدافعة وراء تواجد بايرن بين أندية الصفوة في أوروبا، بجانب برشلونة وريال مدريد، ومان يونايتد.