اعلن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو أن روسيا الموقوفة عن المشاركة في جميع المسابقات منذ أواخر 2015 بسبب برنامج كبير ممنهج من طرف الدولة لتعاطي المنشطات، لن تشارك في مونديال لندن في أغسطس 2017.

وأوضح كو في ختام اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في كاب-دايل بالقرب من موناكو، ان روسيا لا يمكنها العودة كبلد الى عائلة ألعاب القوى قبل نوفمبر 2017 على الاقل.

وجاء تصريح البطل الاولمبي السابق في سباق 1500م (1980/ 1984) عقب مصادقة مجلس الاتحاد الدولي على توصية لجنة العمل القاضية بتمديد عقوبة استبعاد روسيا الموقوفة منذ نوفمبر 2015، عن المشاركة في المسابقات الدولية.

وتم تمديد العقوبات بحق روسيا في مارس ويونيو الماضيين ما أدى الى حرمان الرياضيين الروس من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو.

وقال رئيس لجنة العمل النرويجي روني اندرسن عقب الاجتماع الـ 208 لمجلس الاتحاد الدولي في كاب-داي بالقرب من موناكو: «روسيا ليست جاهزة». وأحدثت اللجنة لإجراء إصلاح جذري لألعاب القوى الروسية وممارساتها المتعلقة على وجه الخصوص بمكافحة المنشطات.

وإلى جانب التقدم الكبير، مثل الاجتماعات في يناير الماضي في موسكو مع وزير الرياضة الجديد بافل كولوكوف، كشفت لجنة العمل بعض النقاط السلبية بينها «تعليقات عامة غير المفيدة لبعض المسؤولين الرياضيين الروس في الآونة الأخيرة وصعوبات الاتحاد الروسي لألعاب القوى في القيام بعدد اكبر من فحوصات الكشف عن المنشطات».