جردت ايطاليا نظيرتها ومضيفتها الارجنتين من اللقب عندما تغلبت عليها 3-2 في الدور الاول لمسابقة كأس ديفيس في كرة التنس.

ويعود الفضل في فوز ايطاليا الى فابيو فونييني الذي حسم مباراة الفردي الاخيرة في صالحها بعدما قلب تخلفه أمام غيدو بيا بمجموعتين 2-6 و4-6 الى انتصار بثلاث مجموعات 6-3 و6-4 و6-2 في 4 ساعات و15 دقيقة.

وباتت الارجنتين التي خاضت الدور الاول في غياب خوان مارتن دل بوترو المصنف 38 عالميا وفيديريكو ديلبونيس الـ 49 عالميا، اللذين كانا وراء الإنجاز التاريخي العام الماضي في التتويج بالكأس للمرة الاولى في تاريخ البلاد، عاشر منتخب يجرد من لقبه في الدور الاول من العام التالي منذ عام 1972.

وكانت الارجنتين قريبة من تحقيق الانجاز كونها حولت تخلفها بخسارتين في اليوم الاول الى تعادل 2-2 بحسمها مباراتي الزوجي والفردي الثالثة، علما انها أنقذت كرة المباراة في لقاء الزوجي الذي حسمته في صالحها بـ 5 مجموعات.

وكان بيا قريبا من الاطاحة بفونييني بتقدمه بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-4، بيد ان اللياقة البدنية خانته بعد ذلك ليقلب الايطالي الطاولة ويكسب 3 مجموعات متتالية 6-3 و6-4 و6-2.

ومنح باولو لورنتسي واندرياس سيبي التقدم لإيطاليا 2-0 في اليوم الاول بفوزهما على بيا 6-3 و6-3 و6-3، وكارلوس بيرلوك 6-1 و6-2 و1-6 و7-6 (8-6) على التوالي الجمعة، وقلصت الارجنتين النتيجة بفوز بيرلوك وليوناردو ماير على سيموني بوليلي وفونييني 6-3 و6-3 و4-6 و2-6 و7-6 (9-7) السبت، ثم أدركت التعادل الاحد عندما تغلب بيرلوك على لورنتسي 4-6 و6-4 و6-1 و3-6 و6-3، قبل ان يحسم فونييني النتيجة اليوم بفوزه على بيا.

وأكملت ايطاليا عقد المتأهلين الى ربع النهائي ولحقت ببلجيكا وإسبانيا وصربيا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا والولايات المتحدة.

وفي الدور المقبل المقرر في الفترة بين 7 و9 ابريل المقبل، تلتقي ايطاليا مع بلجيكا، وإسبانيا مع صربيا، وبريطانيا مع فرنسا، واستراليا مع الولايات المتحدة.