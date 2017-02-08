واصل كليفلاند كافالييرز حامل اللقب صحوته بفوزه الصعب والثمين على مضيفه واشنطن ويزاردز 140-135 بعد التمديد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وهو الفوز الثالث على التوالي لكليفلاند كافالييرز والسادس في مبارياته السبع الاخيرة بعدما مني بثلاث هزائم متتالية أمام سان انطونيو سبيرز ونيو اورليانز بيليكانز وساكرامنتو كينغز.

كما هو الفوز الـ 35 لكليفلاند كافاليررز في 50 مباراة هذا الموسم فعزز صدارته للمنطقة الشرقية.

وكعادته فرض «الملك» ليبرون جيمس نفسه نجما للمباراة بإنقاذه فريقه أولا من الخسارة في الوقت الاصلي بعدما سجل ثلاثية التعادل في الربع الاخير، وبغلّته في المباراة التي بلغت 32 نقطة مع 17 تمريرة حاسمة (رقم قياسي شخصي) و7 متابعات علما بانه أنهى اللقاء على مقاعد البدلاء بسبب معاقبته بارتكاب 6 أخطاء شخصية.

وكان واشنطن ويزاردز في طريقه الى حسم المباراة في وقتها الاصلي عندما كان متقدما 120-117 قبل 4 ثوان من نهايتها، بيد ان الملك جيمس تلقى كرة طويلة من كيفن لاف خارج القوس فاستدار حول نفسه وسددها ثلاثية رائعة أدرك بها التعادل 120-120، قبل ان يتألق فريقه في الوقت الاضافي ويحسمه في صالحه 20-15.

وكان كيفن لاف افضل مسجل في صفوف كليفلاند كافالييرز برصيد 39 نقطة مع 12 متابعة، وأضاف كايري ايرفينغ 23 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة بينها 11 في الوقت الاضافي.

في المقابل، لم تنفع واشنطن ويزاردز 41 نقطة و8 تمريرات حاسمة لبرادلي بيل و25 نقطة لاوتو بورتر و22 لجون وول لتحقيق الفوز السابع عشر على التوالي على ارضه.

في المقابل، لم تكن رحلة سان انطونيو سبيرز الى ممفيس موفقة وخسر أمام غريزلير 74-89.

وكان البديل ديفيد لي افضل مسجل في صفوف سان انطونيو سبيرز الذي غاب عنه كاوي ليونارد، برصيد 14 نقطة، وأضاف البديل الآخر الارجنتيني مانو جينوبيلي 12 نقطة، فيما اكتفى لاماردوس الدريدج بتسجيل 13 نقطة وداني غرين بـ 12 نقطة وصانع الالعاب الفرنسي كوني باركر بـ8 نقاط.

وهي أول مباراة لسان انطونيو سبيرز بين سلسلة من 8 مباريات متتالية خارج قواعده.

وهي الخسارة الثانية عشرة لسبيرز في 51 مباراة هذا الموسم وحافظ على المركز الثاني في الدوري والمنطقة الغربية خلف غولدن ستايت ووريرز الوصيف (43 فوزا و8 هزائم).

ولم تختلف حال اوكلاهوما سيتي ثاندر عن سان انطونيو سبيرز وخسر أمام مضيفه انديانا بيسرز 90-93 رغم تألق نجمه راسل وستبروك الذي كان على بعد تمريرة حاسمة واحدة لتحقيق ثلاثية مزدوجة «تريبل دبل» بتسجيله 27 نقطة مع 18 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وحقق ميامي هيت فوزه الحادي عشر على التوالي بتغلبه على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 115-113.

وفي باقي المباريات، فـــــاز شيكاغو بولز علــــى ساكرامنتو كيــــنغز 112-107، وتورونتو رابتورز على لوس انجيــــليس كليبرز 118-109، ويوتا جاز على اتلانتا هوكس 120-95.