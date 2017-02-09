بلغ برشلونة للمرة الرابعة على التوالي نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما أزاح أتلتيكو مدريد، بنتيجة إجمالية (3-2) بالدور نصف النهائي، وهي المرة الثالثة في 3 مواسم للويس إنريكي، كمدرب للبارسا.

فمع الوصول لنهائي الكأس، أكد البلوغرانا أفضليته وأداءه في هذه البطولة، التي وصل للدور النهائي فيها 7 مرات خلال الأعوام التسع الأخيرة.

وحقق البارسا رقما قياسيا سبق أن حققه مرة واحدة في حقبة الخمسينيات، حينما بلغ نهائي الكأس 4 مرات متتالية في مواسم «1950، 1951»، و«1951-1952» و«1952-1953» ثم «1953-1954».

ورفع الفريق، الكأس في 3 مرات متتالية منها.

ويعتبر النهائي الذي تأهل له برشلونة هو الرابع على التوالي وكان قد واجه في النسخ الثلاث السابقة ريال مدريد، وأتلتيك بلباو، وإشبيلية.