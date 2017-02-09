قام حكم لقاء برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد في الوقت بدل الضائع بإشهار البطاقة الحمراء ضد لويس سواريز مهاجم البلوغرانا بعد حصوله على الانذار الثاني ليطرد النجم الأوروغواياني للمرة الأولى مع البارسا.

وبذلك سيحرم اللاعب الملقب بـ «لويزيتو» بشكل رسمي من خوض المباراة النهائية ببطولة كأس الملك. وعلق لويس على قرار طرده قائلا: «ضحكت كثيرا بعد إشهار البطاقة الصفراء الثانية، لأني لم أفعل شيئا أستحق عليه العقوبة».

وأضاف «أما الإنذار الأول، فكان عقب أول مخالفة ضدي، وعندما توجهت للحكم جيل مانزانو، لم يمنحني فرصة لتوضيح أي شيء، كما يفعل عادة».