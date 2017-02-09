لايزال الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عاجزا عن تذوق طعم الفوز على برشلونة بملعبه كامب نو الذي شهد خمس هزائم لفريق العاصمة الإسبانية وخمسة تعادلات، بعد تعادل الفريقين في إياب نصف نهائي كأس الملك وتوديع الروخيبلانكوس للبطولة.

فمنذ تولي الـ (تشولو) مسؤولية الأتلتيكو، حسم الفريق المدريدي من ملعب كامب نو بطولة الدوري الإسباني موسم 2013-2014 والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، لكن المدرب لم يذق مطلقا طعم الفوز في هذا الملعب.

خمس هزائم وخمسة تعادلات، بين الليغا وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني ودوري الأبطال، ثمانية أهداف لصالح الروخيبلانكوس و16 لصالح البلوغرانا، هي حصيلة مواجهات الفريقين.

ويعتبر البارسا أسوأ منافس لأتلتيكو مدريد منذ تولى مسئوليته المدرب الأرجنتيني. ولم يتمكن أي فريق آخر من الفوز على الأتلتي مثلما فعل برشلونة.