شدد إنريكي كريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد على بقاء الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم الروخيبلانكوس خلال الفترة المقبلة، نافيا كل تقارير رحيله إلى البريمييرليغ بنهاية الموسم.

وقال كريزو، خلال تصريحاته لإذاعة «كادينا كوبيه» الإسبانية: «كل وقت أقابل غريزمان أقوم باحتضانه، فهو لاعب رائع ويحب الحياة في أتليتكو مدريد»، وأضاف: «لا أعلم كيف يهتم مان يونايتد به، ولكن غريزمان سيظل مع أتليتكو لفترة طويلة».

وأشارت عدة تقارير صحافية سابقة، إلى اقتراب الفرنسي من الانتقال بنهاية الموسم الحالي، لصفوف «المان» بعدما توصلت إدارة النادي الإنجليزي لاتفاق مع اللاعب.