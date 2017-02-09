بلغ بايرن ميونيخ حامل اللقب ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه فولفسبورغ 1-0.

وتابع بايرن الذي ينافس على ثلاث جبهات، حملة الدفاع عن لقبه وتعزيز سجله القياسي (18 لقبا حتى الآن)، فيما فشل فولفسبورغ باستعادة البعض من مكانته والمضي للفوز باللقب للمرة الثانية بعد 2015.

ويعاني فولفسبورغ الأمرين هذا الموسم ما دفع الادارة الى التخلي عن المدرب ديتر هيكينغ في اكتوبر والاستعانة بالفرنسي فاليريان إسماعيل، إلا أن الوضع لم يتغير كثيرا لان الفريق يقبع حاليا في المركز الرابع عشر بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وكرر بايرن فوزه على فولفسبورغ، بعد ان اكتسح منافسه 5-0 عندما تواجها في 10 ديسمبر ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الذي يتصدره النادي البافاري حاليا بفارق 4 نقاط عن ملاحقه لايبزيغ.

وكان فولفسبورغ التجربة المحلية قبل الاخيرة لبايرن قبل ان يلتقي الاربعاء المقبل ضيفه ارسنال الانجليزي في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ودفع المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي بتشكيلته الأساسية وتضمنت النجوم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي ارين روبن والاسباني تياغو الكانتارا.

وشارك أساسيا أيضا القائد فيليب لام الذي أشارت تقارير إعلامية انه سيعتزل في نهاية الموسم. ورفض لام منصب المدير الرياضي بحسب ما أشارت صحيفة «بيلد».

وسيطر البافاري على بداية اللقاء حتى افتتح جناحه البرازيلي دوغلاس كوستا التسجيل فاطلق تسديدة أرضية من اكثر من 20 مترا ارتدت من البرازيلي لويز غوستافو وسكنت شباك الحارس البلجيكي كون كاستيلز (17).

وهيمن بايرن بشكل كبير على كامل الشوط الاول من دون ان يتمكن من تعزيز النتيجة.

وفي الثاني، حافظ بايرن على تقدمه وتدخل حارسه الدولي مانويل نوير مرتين في نهاية المباراة لحرمان الضيوف من تسجيل هدف التعادل.

وعاد بوروسيا مونشنغلادباخ ببطاقة التأهل من ارض غروثر فيورث (ثانية) بفوزه عليه 2-صفر.

سجل للفائز السويدي اوسكار فندت (12) والبلجيكي تورغان هازار (36 من ركلة جزاء). وأكمل فيورث المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18 بعد طرد المجري ادم بينتر.

وفاز هامبورغ على ضيفه كولن 2-0 أمام 45 ألف متفرج، سجل للفائز جيديون جونغ (6) والاميركي بوبي وود (76).

واحرج استوريا فالدورف (درجة رابعة) ضيفه ارمينيا بيليفيد (ثانية) قبل ان يخرج أمامه 4-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1، سجل لفالدورف كارل (78) ولبيليفيد شويتز (52).