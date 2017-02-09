كشف تيري هنري أسطورة ارسنال والمنتخب الفرنسي السابق موقفه من بقاء مواطنه آرسين فينغر على رأس الإدارة الفنية للغانرز خلال المرحلة المقبلة.

ويواجه فينغر الذي يدرب ارسنال منذ عام 1996، مصيرا مجهولا إذ ينتهي عقده في الصيف المقبل، وسط تكهنات بانتهاء حقبته مع الفريق اللندني.

وقال هنري «شخصيا، لا أعتقد أن على فينغر الرحيل، ولكن هل عليه تغيير خططه أو طريقته في اللعب؟ أنا لا أعرف إن كان مستعدا لفعل ذلك». وأضاف «العمل في هذه اللحظة بات صعبا، لأنه عمل عقلي، ما رأيته أمام تشلسي يشير إلى وجود مشكلة في العقلية، وهذا ليس من السهل التحكم فيه»، وواصل: «إذا كان تشلسي متصدرا، فارسنال يمكنه فعل ذلك أيضا، ولكن للقيام بذلك يجب أن تحافظ على مستواك كل يوم وفي كل التدريبات».