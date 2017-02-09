واصل جيمس هاردن تألقه خلال الموسم الحالي وقاد هيوستن روكتس الى الفوز على اورلاندو ماجيك 128-104 ضمن مباريات دوري كر ة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل هاردن 25 نقطة ونجح في 12 متابعة، ليحقق الثنائية المزدوجة («دوبل دوبل») الثالثة والاربعين هذا الموسم، علما بانه يملك ثالث افضل معدل في التسجيل (28،9 نقطة في المباراة الواحدة) وافضل معدل في التمريرات الحاسمة (11،4 في المباراة الواحدة).

وهي المرة الحادية والاربعون تواليا يسجل هيوستن روكتس 100 نقطة او اكثر وهي ثالث اطول سلسلة في تاريخ الدوري الاميركي. وكان افضل مسجل في صفوف الفائز سيرج ايباكا (28 نقطة) واضاف ايفان فورنييه 21 نقطة. ويتضمن سجل هيوستن روكتس هذا الموسم 38 فوزا و17 خسارة ويحتل المركز الثالث في المنطقة الغربية والرابع في الترتيب العام. في المقابل، سجل سي جاي مالكولم 32 نقطة منها نقطتان في الثانية الاخيرة، ليمنح فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز فوزا صعبا على دالاس مافريكس 114-113.

وسجل مالكولم آخر سبع نقاط لبورتلاند ليؤمن الفوز له. واضاف داميان ليلارد 29 نقطة للفائز، بينما كان هاريسون بارنز افضل مسجل في صفوف دالاس (26)، واضاف العملاق الالماني ديرك نوفيتسكي 25 نقطة.

وهو الفوز الثالث والعشرون لبورتلاند في مقابل 30 خسارة، بينما مني دالاس بهزيمته الثانية والثلاثين في مقابل 20 فوزا.