رأى المدافع الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش الذي امضى 9 اعوام مع تشلسي ان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مميز، بيد ان اللاعبين يفضلون تمضية كامل مسيرتهم مع الإيطالي كارلو انشيلوتي.

وقد أشرف مورينيو على تشلسي في فترتين، الاولى بين 2004 و2007 وقاده خلالها الى لقب الدوري مرتين، والثانية بين 2013 و2015 منحه خلالها لقب البرمييرليغ في 2015 بينما درب انشيلوتي الفريق اللندني بين 2009 و2011 وقاده الى لقب الدوري مرة. وقال المدافع الصربي «التدريب كان فريدا مع مورينيو.

يقوم بألعاب ذهنية مع الإعلام احيانا، لكن عندما يتعلق الأمر بالمباريات، يكون في غاية الجدية. إذا اردت اللعب مع مورينيو عليك أن تلبي متطلباته». ورأى ايفانوفيتش أن مورينيو يساعد اللاعب على تطوير قدراته من الناحيتين الاحترافية والشخصية «لا يمكنك أن تكون حياديا تجاهه، إما أن تحبه أو تكرهه. وعن مدربه السابق أنشيلوتي رأى أن الإيطالي» مختلف تماما. لو كان بمقدور اللاعبين الاختيار لفضلوا تمضية كامل مسيرتهم مع كارلو.