أعلن عن عودة جائزة فرنسا الكبرى إلى روزنامة بطولة العالم لفورمولا 1 ابتداء من سنة 2018 وذلك بعد تأكيد منظمي السباق التوصل إلى صفقة لخمس سنوات.

وعقد نادي السيارات الفرنسي مؤتمرا صحافيا في العاصمة الفرنسية باريس ليؤكد استضافة حلبة بول ريكار لجائزة فرنسا الكبرى ابتداء من سنة 2018، بعد التقارير التي تم تداولها الأسبوع الماضي عن عودة الحلبة إلى روزنامة البطولة.

وتواجدت سيارات فورمولا 1 حديثة على الحلبة مؤخرا في يناير بداية العام الحالي مع مشاركة ريد بل، فيراري، ماكلارين في تجارب الإطارات الماطرة مع سيارات موسم 2015.