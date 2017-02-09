افترس فريق روما ضيفه فيورنتينا بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب «أولمبيكو» في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل البوسني إدين دزيكو هدفين في الدقيقتين 39 و83 كما أحرز فازيو وناينجولان هدفين في الدقيقتين 58 و75 على الترتيب ليفوز روما برباعية بقيادة مديره الفني سباليتي.

واستعاد فريق «الذئاب» وصافة الكالتشيو بعد هذا الفوز، حيث رفع رصيده إلى 50 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر بأربع نقاط، وتجمد رصيد فيورنتينا عند 37 نقطة في المركز السابع.

بدأ اللقاء بحذر دفاعي من جانب الفريقين، وبعد مرور 39 دقيقة استغل المهاجم دزيكو هفوة قاتلة من دفاع الفيولا الذي توقف ظنا أن اللعبة تسلل ولكن النجم البوسني كان خارج التسلل وتسلم الكرة وسدد في الشباك ليتقدم لروما.

ونشط صاحب الارض بالشوط الثاني لينجح المدافع فازيو في تعزيز التقدم بالدقيقة 58 من ضربة رأس متقنة.

وأضاع دزيكو فرصة لروما من كرة عرضية، ولكن ناينغولان تمكن من اضافة الهدف الثالث في الدقيقة 75.

ونجح دزيكو في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 83 بعدما استغل خطأ دفاعيا ساذجا من أستوري وسط اعتراضات لاعبي الفيولا ولكن المهاجم البوسني أودع الكرة في الشباك ببراعة.

وراوغ ناينغولان أملا في هدف خامس ولكن دفاع الفيولا أنقذ الموقف واختتم روما تغييراته بخروج ناينغولان ونزول كليمنت جرينير في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز كبير برباعية نظيفة لروما.

ترتيب فرق الصدارة:

1 ـ يوفنتوس 54 نقطة من 22 مباراة

2 ـ روما 50 من 23

3 ـ نابولي 48 من 23

4 ـ لاتسيو 43 من 23

5 ـ انتر ميلان 42 من 23

فرنسا

احتفظ موناكو الباحث عن لقبه الاول منذ عام 2000 بصدارة الدوري الفرنسي بعد فوزه على ارض مونبلييه 2-1، وبقي باريس سان جرمان حامل اللقب على بعد 3 نقاط منه بفوزه على ضيفه ليل 2-1 في الدقيقة الاخيرة.

ورفع موناكو رصيده الى 55 نقطة مقابل 52 لسان جرمان حامل اللقب في المواسم الاربعة الاخيرة.

في المباراة الاولى، افتتح موناكو التسجيل عبر قلب دفاعه الپولندي غليك (16)، قبل ان ان يعزز الفارق بتسديدة من المهاجم اليافع كيليان مبابيه(21).

وقلص مونبلييه الفارق مطلع الشوط الثاني عن طريق البرازيلي المخضرم هيلتون (39 عاما و4 اشهر) من كرة رأسية (47).

واصبح هيلتون اكبر لاعب يسجل في الدوري في القرن الحادي والعشرين.

وفي المباراة الثانية على ملعب «بارك دي برانس» انقذ البرازيلي لوكاس مورا سان جرمان بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وافتتح الاوروغوياني ادينسون كافاني التسجيل لفريق العاصمة (70)، قبل ان يعادل نيكولا دو بروفيل لليل (86).

ترتيب فرق الصدارة:

1 ـ موناكو 55 نقطة من 24 مباراة

2 ـ سان جرمان 52 من 24

3 ـ نيس 49 من 23

4 ـ ليون 37 من 22

5 ـ سانت اتيان 36 من 23