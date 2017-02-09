تصدرت أندية الدوري الإنجليزي قائمة المسابقات التي أنفقت الأموال لإبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة رغم المبالغ الطائلة التي أنفقتها أندية الصين لإغراء النجوم.

ورصدت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة بالأرقام حصاد سوق انتقالات يناير، حيث أنفقت الأندية الإنجليزية، والصينية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية نحو 850 مليون يورو.

وجاء البريمييرليغ في المركز الأول بحجم نفقات أنديته، التي بلغت 257 مليون يورو في الميركاتو الشتوي، متقدما على الدوري الصيني، الذي عقدت أنديته صفقات بنحو 227 مليون يورو، والذي تمكن من التفوق بدوره على مسابقات أوروبية كبيرة في هذا الصدد.

وصنعت صفقات أندية مارسيليا، وباريس سان جرمان، وليون الفارق في سوق الانتقالات الشتوية، حيث وضعت الدوري الفرنسي في المرتبة الثالثة بـ 147 مليون يورو، وبفارق كبير عن نفقات الدوري الألماني، التي بلغت نحو 99 مليون يورو.

وحل الدوري الإيطالي في المركز الخامس في بورصة الانتقالات بـ 97 مليون يورو، قبل صفقات أندية الدوري الإسباني والتي جاءت في المركز السادس بـ 24 مليون يورو فقط.

وشهد الميركاتو الشتوي صفقات قوية كانتقال البرازيلي أوسكار دوس سانتوس من تشلسي إلى شنغهاي الصيني مقابل 61 مليون يورو، ورحيل جوليان دراكسلر من فولسبورغ إلى سان جيرمان مقابل 40 مليون يورو، وكذلك البرتغالي جونكالو جويديز من بنفيكا لفريق العاصمة الفرنسية مقابل 30 مليون يورو.

وانتقل مورجان شنايدرلين من مان يونايتد إلى إيفرتون مقابل 24 مليون يورو، بينما رحل زميله السابق الهولندي ممفيس ديباي إلى ليون نظير 17 مليون يورو.