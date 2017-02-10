كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية عن أكثر عشرة أندية مبيعا للقمصان في عام 2016، وتعد عملية بيع قمصان الأندية واحدا من أشهر مصادر الدخل لدى الأندية الأوروبية العملاقة.
وسيطر نادي مان يونايتد على صدارة مبيعات القمصان في العالم للعام 2016، متفوقا على عملاقي اسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.
وباع «المان» ما يقارب من 3 ملايين قميص له في العام 2016، وحل في المركز الثاني ريال مدريد وثالثا برشلونة.
وجاء ترتيب الأندية الـ 10 الأكثر مبيعا كالتالي:
1 ـ مان يونايتد (2 مليون و850 ألف قميص)
2 ـ ريال مدريد (2 مليون و290 ألف قميص)
3 ـ برشلونة (مليون و980 ألف قميص)
4 ـ تشلسي (مليون و650 ألف قميص)
5 ـ بايرن ميونيخ (مليون ونصف المليون قميص)
6 ـ أرسنال (مليون و225 ألف قميص)
7 ـ يوفنتوس (750 ألف قميص)
8 ـ ليفربول (705 ألف قميص)
9 ـ باريس سان جرمان (685 ألف قميص)
10 ـ ميلان (650 ألف قميص)