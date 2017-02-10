لحق ألافيس ببرشلونة بطل النسختين الأخيرتين الى المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 1-0 في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل ادغار منديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82، ليصعد بفريقه الى العرس الختامي للمرة الاولى.



وكان الفريقان تعادلا سلبا ذهابا على ارض سلتا فيغو الذي كان اخرج ريال مدريد من الدور ربع النهائي.



وكان برشلونة بلغ المباراة النهائية للموسم الرابع على التوالي بتعادله مع ضيفه أتلتيكو مدريد 1-1 في موقعة الإياب على ملعب «كامب نو»، بعدما كان تغلب عليه 2-1 ذهابا الاسبوع الماضي.



وتقام المباراة النهائية في 27 مايو المقبل.

كأس إنجلترا

بلغ ليستر سيتي الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس انجلترا بفوزه على ضيفه دربي كاونتي من الدرجة الاولى 3-1 بعد التمديد في المباراة المعادة من الدور الرابع.

وسجل الويلزي اندي كينغ (46) والنيجيري اونواينواي ويلفريد نديدي (94) وديماراي غراي (114) أهداف الثعالب، والغيني عبدالرزاق كامارا (61) هدف دربي كاونتي.

واكتمل عقد الدور ثمن النهائي بتأهل ليستر سيتي الذي سيلاقي ميلوول من الدرجة الثانية.

كأس ألمانيا

يستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب شالكه في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ألمانيا، في حين يستقبل سبورتفروندي لوته من الدرجة الثالثة وقاهر الكبار بوروسيا دورتموند بموجب سحب القرعة.