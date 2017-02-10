احتفل كلاي طومسون بعيد ميلاده السابع والعشرين بافضل طريقة ممكنة بقيادة فريقه غولدن ستايت ووريرز وصيف بطل الموسم الماضي الى سحق منافسه شيكاغو بولز 123-92 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل طومسون 28 نقطة بينها ست رميات ثلاثية ليعوض فريقه خسارته المفاجئة امام ساكرامنتو كينغز السبت الماضي، علما انه لم يخسر مباراتين متتاليتين منذ ابريل عام 2015.



واضاف كيفن دورانت 27 نقطة ونجح في 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، ودرايموند غرين 19 نقطة ليرفع ووريرز، وصيف بطل الموسم الماضي، رصيده الى 44 فوزا مقابل 8 هزائم هذا الموسم، ويحافظ على سجله الافضل وصدارته لترتيب المنطقة الغربية.

في المقابل، اكتفى نجم ووريرز وأفضل لاعب في الدوري الموسمين الماضيين ستيفن كوري بـ 13 نقطة، لتتوقف سلسلة مبارياته التي سجل فيها 20 نقطة او اكثر تواليا عند 16 مباراة.



وتأثر شيكاغو بولز بغياب نجميه جيمي باتلر لاصابة في كاحله ولاعب الارتكاز المخضرم دواين وايد لمعاناته صعوبات في التنفس.



الى ذلك، تغلب ثاني ترتيب المنطقة الغربية سان انتونيو سبيرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 111-103.

وكان كاوهي ليونارد افضل مسجل في صفوف الفائز مع 32 نقطة، واضاف الفرنسي طوني باركر 18 نقطة.

وتمكن حامل اللقب كليفلاند كافالييرز من وقف سلسلة الانتصارات المتتالية لانديانا بيسرز عند سبعة، بفوزه عليه 132-117.



وسجل كل من كايري ايرفينغ وكايل كورفر 29 نقطة واضاف ليبرون جيمس 25 لكافالييرز الذي حقق فوزه الرابع تواليا.

ويتصدر كليفلاند ترتيب المنطقة الشرقية مع 36 فوزا و15 هزيمة، بينما تلقى انديانا خسارته الثالثة والعشرين في مقابل 29 انتصارا.

وواصل ميامي هيت سلسلة انتصاراته، ليحقق الثاني عشر تواليا بتغلبه على ميلووكي باكس 106-88، ويعادل اطول سلسلة انتصارات متتالية هذا الموسم، والتي سبق لغولدن ستايت تحقيقها.



وتألق في المباراة حسن وايتسايد وسجل 23 نقطة ونجح في 16 متابعة، بينما خسر ميلووكي جهود جاباري باركر لاصابة بالتواء في كاحله في الربع الثالث، بعد تسجيله 14 نقطة.



وخرج باركر من الملعب بمساعدة الطاقم الطبي. وتوقفت سلسلة بوسطن سلتيكس عند 7 انتصارات متتالية بسقوطه امام ساكرامنتو كينغز 92-108 على الرغم من تسجيل نجم الخاسر ايزيا توماس 28 نقطة.

وتغلب ممفيس غريزليز على فينيكس صنز 110-91 في مباراة شهدت طرد ثلاثة لاعبين في اواخر الربع الاخير.

وفي المباريات الاخرى، فاز واشنطن ويزاردز على بروكلين نتس 114-110 بعد التمديد، واتلانتا هوكس على دنفر ناغتس 117-106، وديترويت بيستونز على لوس انجيليس ليكرز 121-102.