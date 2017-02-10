تقدم منتخبنا الوطني «الازرق» مركزا واحدا (167)، فيما تقدمت مصر 12 مركزا الى المركز 23 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر امس لتصبح ببلوغها نهائي كأس الأمم الأفريقية الأسبوع الماضي، المنتخب الأفضل افريقيا.



وتقدمت الكاميرون التي فازت باللقب الافريقي على حساب مصر في النهائي 2-1، 29 مركزا ليصبح تصنيفها 33 عالميا، بينما تقدمت مصر من المركز 35 الى 23، لتصبح الاعلى تصنيفا بين المنتخبات الافريقية والعربية على السواء.



وكانت المنتخبات المشاركة في البطولة الافريقية، الاكثر افادة من التصنيف، اذ تقدمت بوركينا فاسو التي خسرت في نصف النهائي امام مصر، الى المركز 38 (تقدمت 15 مركزا)، وغانا التي خسرت نصف النهائي الثاني امام الكاميرون الى 45 (تقدمت تسعة مراكز).



اما المغرب الذي خرج من ربع النهائي امام مصر، فتقدم تسعة مراكز الى 48، بينما حافظت تونس على موقعها في المركز 35، وتراجعت الجزائر التي اقصيت من الدور الاول الى المركز 50.



وعلى صعيد العشرة الاوائل، حصل تعديل طفيف بتقدم فرنسا خطوة الى المركز السادس، على حساب كولومبيا، بينما بقيت الصدارة لصالح الارجنتين، تليها البرازيل وألمانيا.



ترتيب العشرة الاوائل:

1 ـ الارجنتين 1635 نقطة

2 ـ البرازيل 1529

3 ـ ألمانيا 1433

4 ـ تشيلي 1386

5 ـ بلجيكا 1371

6 ـ فرنسا 1313

7 ـ كولومبيا 1304

8 ـ البرتغال 1240

9 ـ الاوروغواي 1195

10 ـ إسبانيا 1168