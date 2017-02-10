استفاد يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الخمسة الأخيرة على أكمل وجه من مباراته المؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة امام مضيفه كروتوني عندما تغلب عليه 2-0 وابتعد في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، في حين اوقف ميلان نزيف النقاط.

ووسع فريق المدرب ماسيميليانو اليغري، بفوزه الرابع تواليا والتاسع عشر هذا الموسم، الفارق الذي يفصله عن اقرب ملاحقيه روما الى 7 نقاط، وعزز حظوظه باحراز اللقب للموسم السادس على التوالي، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

وافتتح اليوفي التسجيل في الدقيقة الـ 60 عبر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، واراح الارجنتيني غونزالو هيغواين اعصاب جماهير يوفنتوس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 74 اثر تمريرة من الفنزويلي توماس رينكون، رافعا رصيده الى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم وإلى 6 اهداف منذ بداية العام الجديد.

وفي مباراة ثانية مؤجلة من المرحلة ذاتها، اوقف ميلان نزيف النقاط بفوز ثمين وبتسعة لاعبين على مضيفه بولونيا بهدف قاتل سجله المهاجم الكرواتي ماريو باساليتش في الدقيقة الـ 89.

وهو الفوز الاول لميلان في مبارياته الاربع الاخيرة وبعد 3 هزائم متتالية والثاني عشر له هذا الموسم فارتقى الى المركز السابع برصيد 40 نقطة، فيما مني بولونيا بخسارته الثانية على التوالي والعاشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

فرنسا

استعاد نيس توازنه واصبح مجددا على المسافة ذاتها من باريس سان جرمان الثاني وحامل اللقب، وذلك بفوزه على ضيفه القوي سانت اتيان 1-0 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.



ونجح نيس في تحقيق مبتغاه وان كان بصعوبة بفضل هدف سجله ويلان سيبريان في الدقيقة 7.

ورفع نيس رصيده الى 52 نقطة في المركز الثالث الاخير المؤهل الى دوري الابطال بفارق الاهداف خلف باريس سان جرمان الثاني وحامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة.

وحقق ليون الذي يملك مباراة مؤجلة، فوزا كبيرا على ضيفه نانسي برباعية نظيفة تناوب عليها ماتيو فالبوينا (39) ونبيل فقير (43) والكسندر لاكازيت (54 من ركلة جزاء) والوافد الجديد الهولندي ممفيس ديباي (58).

بدروه، عاد مرسيليا الى سكة الانتصارات بفوزه الثمين على ضيفه غانغان بهدفين نظيفين سجلهما بافيتمبي غوميس (26) وديميتري باييه من ركلة حرة مباشرة من 25 مترا (76).

ورفع مرسيليا رصيده الى 36 نقطة، فيما تجمد رصيد غانغان عند 31 نقطة وتراجع الى المركز التاسع.