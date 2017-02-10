حفلت الجولة 23 من الدوري الإيطالي (الكالتشيو) بأرقام مثيرة جاء ابرزها:

٭ حقق روما رقما قياسيا جديدا في تاريخ النادي بتحقيق 14 انتصارا متتاليا في الدوري على ملعبه فيما سجل يوفنتوس رقما قياسيا جديدا في الأمر ذاته بين كل فرق الكالتشيو بالوصول إلى 28 انتصارا متتاليا على ملعبه.

٭ للمرة الأولى منذ عام 2009 ينجح اللاعب البوسني إدين دزيكو في تسجيل أهداف في 5 مباريات متتالية بمختلف المسابقات.

٭ صنع دانيلي دي روسي القائد الثاني لنادي روما هدفين في لقاء واحد للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.

٭ احتسب هذا الموسم 7 ركلات جزاء لنادي بيسكارا، سجل منها لاعبو الفريق هدفين فقط ليصبح على بعد ركلة واحدة ضائعة من معادلة رقم باري بإهدار 6 ركلات جزاء في الدوري في موسم واحد.

٭ حقق نابولي أعلى نتيجة له في تاريخه خارج ملعبه في الكالتشيو بالفوز على بولونيا بسباعية.

٭ سجل مارك هامسيك قائد نابولي أول هاتريك في تاريخه بقميص نابولي، ليصبح قريبا من معادلة رقم الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا الذي سجل 115 هدفا بقميص نابولي فيما يمتلك هامسيك حتى الآن 109 أهداف.

٭ للمرة الأولى في تاريخ نابولي يسجل لاعبان 3 أهداف لكل منهما بنفس المباراة.

٭ رفع نابولي رصيده من الأهداف إلى 55 هدفا بعد مرور 23 جولة، وهو أعلى معدل تهديف في تاريخ النادي بعد نفس عدد الجولات.

٭ توقف رصيد الإنتر من الفوز المتتالي في الدوري عند 7 مباريات بالخسارة من يوفنتوس.