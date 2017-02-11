يبحث ارسنال الرابع وليفربول الخامس عن وقف نزيف النقاط اليوم في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ومني الغانرز بخسارتين امام واتفورد وتشلسي، فتراجع بفارق 12 نقطة عن الاخير، فيما أهدر الريدز 12 نقطة في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

ويستضيف ارسنال هال سيتي الثامن عشر، فيما يخوض ليفربول مباراة صعبة أمام ضيفه توتنهام الثاني.

على ملعب «انفيلد» يستضيف لاعبو المدرب الالماني يورغن كلوب توتنهام الوصيف وأقل الاندية تعرضا للخسارة هذا الموسم (2).

وقال لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم لموقع ليفربول «لنكن عادلين، قدمنا في المباريات الكبرى افضل مستوياتنا هذا الموسم، لذا اعتقد انه من السهل على الجميع ان يلعب جيدا في مباريات كهذه».

وفاز ليفربول هذا الموسم على ارسنال وتشلسي ومان سيتي المرشحين للفوز باللقب، بيد انه خسر اربع مرات امام بيرنلي وبورنموث وسوانسي وهال سيتي المتواضعين. وقد نال 13 من اصل 21 نقطة امام الفرق الستة الأوائل في الترتيب.

من جهته، استعاد توتنهام الملقب بـ «السبيرز» طريق الفوز بعد تعادله السلبي المخيب امام سندرلاند، اذ تخطى ضيفه ميدلزبره 1-0.

ومر توتهام في فترة قحط في اكتوبر ونوفمبر الماضيين، عندما فاز مرة واحدة في 10 مباريات في كل المسابقات، بيد ان لاعبي المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو استجمعوا قواهم وفازوا 11 مرة في 14 مباراة.

وعلى غرار كلوب، يفضل بوكيتينو اسلوب الضغط العالي، وقد دعم نظيره الالماني لتخطي أزمته الراهنة «لا يمكنني الحديث عن مدرب آخر، لكن كلوب ذكي وبخبرته يمكنه تأمين التوازن المطلوب».

وتابع: «اذا فزت فانت عبقري، واذا لم تفز تتعرض للانتقاد.

يجب ان تكون طبيعيا، عفويا، تؤمن بالطريقة التي تطبقها وتستخدم اساليبك»، مضيفا «الجواب سهل: اعمل فقط بالطريقة التي تؤمن بها، يمكنك عندها تحقيق امور كبيرة».

في المقابل، يفتتح ارسنال مواجهة هال سيتي وهو يدرك ان فرصه في إحراز اللقب باتت ضئيلة للغاية، بعد خسارته امام تشلسي 1-3 في الجولة السابقة.

وتراجع فريق المدرب الفرنسي ارسين فينغر الى المركز الرابع، بفارق 12 نقطة عن تشلسي ونقطتين عن مان سيتي الثالث.

وفي ظل ارتفاع حدة الانتقاد من قبل المشجعين، طالب فينغر الجميع بالوقوف وراء الفريق اللندني.

وتابع الفرنسي المخضرم «كل الاندية الاخرى التي نواجهها، مان يونايتد، مان سيتي، ليفربول، كلها لديها توقعات مرتفعة وتاريخها عريق»، مضيفا «نحن في معركة هناك. يجب ان نبقى موحدين وإلا لن نملك الفرصة للنجاح».

وتتركز الانظار على مان يونايتد، حامل الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب، عندما يستقبل واتفورد اذ قلص الفارق الى نقطتين مع ارسنال الرابع ونقطة مع ليفربول الخامس.

ومني فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بثلاث خسارات هذا الموسم، آخرها في اكتوبر امام تشلسي.

وعمّق «المان» جراح ليستر سيتي حامل اللقب عندما هزمه بثلاثية الاسبوع الماضي، فتراجع الاخير الى المركز السادس عشر.