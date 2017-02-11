حقق فريق مان يونايتد رقما قياسيا فيما يتعلق بعائداته الموسمية، بعدما أعلن النادي تحقيقه إيرادات بلغت 159.9 مليون جنيه استرليني، خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وبلغت نسبة الارتفاع في حجم عائدات «الشياطين الحمر» 18.8% عن الإيرادات التي حققها اليونايتد خلال نفس الفترة من عام 2015، حيث أبدى مسؤولو النادي توقعهم بوصول حجم العائدات عن الموسم الحالي إلى 540 مليون استرليني.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن صفقة بيع حقوق البث التلفزيوني الجديدة ساهمت في زيادة عائدات البث بنسبة 40.8%، حيث ارتفع عائد المباراة الواحدة بنسبة 27%.

في المقابل، ارتفع الدين لدى النادي الانجليزي إلى 409.3 ملايين استرليني في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة سنوية قدرها 87.2 مليون استرليني خلال العام.