كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الدوري الفرنسي كان الأكثر إنفاقا بين مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، والتي بلغت القيمة الإجمالية لصفقات انتقالات اللاعبين بها خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي 573.2 مليون دولار وهو رقم قياسي.

وذكر الفيفا في «تحليل الانتقالات الشتوية» أن أندية «الليغ 1» أنفقت 188.1 مليون دولار، وجاء في المقدمة صفقة باريس سان جرمان للتعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني جوليان دراكسلر مقابل 45 مليون يورو.

بينما أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليغ» 169.5 مليون دولار والدوري الألماني (البوندسليغا) 122.7 مليون دولار والدوري الإسباني 56.5 مليون دولار، والدوري الإيطالي 36.4 مليون دولار.



وذكر الفيفا ان حجم الإنفاق ارتفع بنسبة 50.3%، رغم ان عدد الصفقات في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا ازداد بنسبة 3.4% فقط.

وبلغ إجمالي حجم إنفاق الأندية حول العالم خلال سوق الانتقالات الشتوية 856.3 مليون دولار.