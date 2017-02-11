أكدت تقارير صحافية بريطانية ان الإسباني بيب غوارديولا، يسعى لعملية بناء ضخمة، في مان سيتي من أجل تعويض الصورة المخيبة للفريق هذا الموسم.

ويبدو المدرب الإسباني الذي تبني إدارة النادي الكثير من الطموحات عليه، محبطا مما وصل إليه الفريق في المسابقات المحلية الإنجليزية، وابتعاده بنسبة كبيرة عن الصراع على لقب البريمييرليغ.

وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى أن الفيلسوف بيب أنفق الصيف الماضي، 174 مليون إسترليني، لكن هذه الأموال لم تشفع له كثيرا، فقد بدأ الفريق متألقا، قبل أن ينحدر رويدا رويدا.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مطلع بالنادي، قوله: «هناك عملية إعادة بناء ضخمة جارية في النادي.

من الممكن أن ينفق غوارديولا 200 مليون استرليني للوصول للأهداف وتحقيقها». وأوضح المصدر «ربما لم يكن هناك نجاح في الموسم الأول.. لكننا عازمون على تحقيقه في النهاية».

ولفتت الصحيفة إلى أن غوارديولا، قد يستغني عن 7 لاعبين أساسيين بالفريق، الصيف المقبل، وربما يكون يايا توريه، الذي ينتهي عقده هذا الموسم، على رأسهم، بالإضافة للحارس جو هارت، المعار لتورينو الإيطالي.

وتابعت: «هناك 5 لاعبين آخرين، من الممكن أن يتم الإطاحة بهم، وهم خيسوس نافاس، وكليشي، وبكاري سانيا، وبابلو زاباليتا، والحارس الاحتياطي ويلي كاباييرو».

وبينت انه من المتوقع أن يوفر النادي، أجورا تصل لمليون استرليني أسبوعيا، بالاستغناء عن هؤلاء اللاعبين، مشيرة إلى أن «كولاروف، وأوتامندي، يواجهان خطر الرحيل، بسبب أخطائهما في الفترة الأخيرة».

وقالت الصحيفة، إنه «من المتوقع أن يتم بيع كل من ويلفريد بوني، وإلياكيم مانغالا، وجايسون دينير، المعارين هذا الموسم لأندية أخرى».



وتابعت: «ويأتي على رأس اللاعبين الذين يود غوارديولا استقدامهم، ديفيد ألابا، أو خوان بيرنات، من بايرن ميونيخ، مقابل 40 مليون استرليني، بالإضافة للظهير الأيسر لتوتنهام داني روز، مقابل 25 مليون استرليني»، لافتة إلى أنه «في حال رحيل سيرجيو أغويرو، سيكون أوباميانغ، هداف بوروسيا دورتموند، هدف النادي مقابل 65 مليون إسترليني».

وختمت الصحيفة، تقريرها «يرغب بيب أيضا في ضم المدافع الهولندي الشاب لساوثمبتون، فيرجل فان ديك، مقابل 40 مليون استرليني».