يستعد رئيس نادي برشلونة غوسيب بارتوميو لاتخاذ قرار فكر فيه كثيرا خلال الأيام الماضية.

وحسب صحيفة (آس) الإسبانية، فإن بارتوميو قرر التنحي عن كرسي رئاسة البلوغرانا عام 2018، وذلك قبل 3 سنوات على انتهاء فترته الرئاسية المقررة في عام 2021، حسب الدورة الانتخابية المتعارف عليها، والتي تمتد لست سنوات.

وكان بارتوميو قد فاز بالرئاسة بعد الانتخابات الحامية التي أقيمت عام 2015، وتفوق فيها على ثلاثة منافسين هم: الرئيس السابق خوان لابورتا، والذي حصل على 33% من إجمالي الأصوات، وأجوستي بنديتو الذي حصل على 7% وتوني فريكسا الذي حصل على 3% فقط.

وحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن بارتوميو يأمل في خروج هادئ من المكان الذي عشقه طويلا، ويتردد منذ فترة ليست بالقصيرة اسم جوردي جاردونير في أروقة الكامب نو ليكون خليفة للرئيس الحالي، الذي يحظى بثقة أغلب المسؤولين في برشلونة.