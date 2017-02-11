ذكرت تقارير صحافية إسبانية أن نادي ريال مدريد ينوي تجديد عقد لاعبه الفرنسي كريم بنزيمة، الذي ينتهي في صيف 2019.

وقالت صحيفة «آس»، إن الملكي يسعى لتجديد عقد بنزيمة حتى عام 2021 أو 2022، وهي الطريقة التي يرغب النادي في إظهار ثقته بالمهاجم الفرنسي من خلالها.

وأضافت الصحيفة: «الريال يستهدف التجديد للاعب قبل نهاية الموسم، حيث سيكون التجديد الثاني للاعب منذ انضمامه للفريق الملكي في صيف 2009».

وتابعت: «بنزيمة سبق أن جدد عقده في 2014، والذي شهد تحسنا في راتبه إلى حد كبير من 5 ملايين إلى 8 ملايين يورو في الموسم الواحد».

وواصلت: «في هذا التجديد سيشهد راتب بنزيمة زيادة أيضا، فإذا تم الاتفاق، فإن المهاجم الفرنسي سينتهي عقده وهو في عمر الـ 34 عاما».