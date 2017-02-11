أعلن يوفنتوس ان لاعبه البرازيلي هرنانيس انضم الى فريق هيبي الصيني مقابل 8 ملايين يورو مع مليونين إضافيين كحوافز.

وكان لاعب وسط منتخب البرازيل السابق التحق بيوفنتوس مطلع موسم 2015-2016 قادما من انتر ميلان، ولكنه لم يفرض نفسه في فريق السيدة العجوز وشارك معه في 30 مباراة فقط في كل المسابقات.

وسينضم هرنانيس في فريق هيبي الى نجمين آخرين انتقلا من ايطاليا هما العاجي جيرفينيو والارجنتيني ايزكييل لافيتزي.

ويشرف على تدريب الفريق الصيني التشيلي مانويل بلليغريني، المدرب السابق لريال مدريد الاسباني ومان سيتي.

وتسعى الصين الى التحول قوة كروية عالمية في السنوات المقبلة بموجب توجيهات سياسية رسمية. الا ان الانفاق المتمادي لانديتها اثار انتقادات واسعة.