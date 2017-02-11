يخوض ريال مدريد الاول وبرشلونة مطارده المباشر اختبارين خارج قواعدها في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويحل ريال مدريد ضيفا على اوساسونا صاحب المركز الاخير، وبرشلونة على الافيس الثاني عشر اليوم.

ويتصدر الملكي الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق نقطة أمام البارسا، إلا ان للنادي الملكي مباراتين مؤجلتين ضد مضيفيه فالنسيا وسلتا فيغو.

وقد يجد الريال نفسه في المركز الثاني قبل مواجهة اوساسونا لان البلوغرانا يلعب قبله بـ 4 ساعات، ولديه تاليا فرصة انتزاع الصدارة مؤقتا.

ويعود المرينغي الى المنافسة بعد راحة إجبارية لمدة 10 ايام بسبب تأجيل مباراته مع مضيفه سلتا فيغو الاحد الماضي بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي ألحقت أضرارا بملعب بالايدوس.

وفضلا عن ذلك، لريال مدريد مباراة مؤجلة ضد فالنسيا ستقام في 22 فبراير، علما انها أرجئت بسبب مشاركته في مونديال الأندية.

وكان الريال يأمل في مواجهة سلتا فيغو منتصف الاسبوع الحالي كون روزنامته تتضمن مباريات عدة في ظل استمرار حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة دوري ابطال أوروبا، حيث يواجه نابولي الإيطالي الأربعاء المقبل في مدريد في ذهاب ثمن النهائي.

وستكون مواجهة اوساسونا فرصة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان للوقوف على مستوى لاعبيه قبل القمة المرتقبة ضد الفريق الايطالي.

ويدرك ريال مدريد اهمية النقاط الثلاث امام اوساسونا في سعيه الى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012 وبالتالي لن يذخر لاعبوه اي جهد لتحقيق الفوز للحفاظ على الأقل على الفارق المريح نسبيا الذي يفصلهم عن غريمه التقليدي برشلونة.

وما يزيد حظوظ ريال مدريد في الفوز هو ان المضيف لم يذق طعم الانتصار سوى مرة واحدة هذا الموسم وكانت أمام مضيفه ايبار 3-2 في 17 أكتوبر، وتلقى بعدها 9 هزائم في 14 مباراة.

ويحل الفريق الكاتالوني ضيفا على الافيس في بروفة لمواجهتهما في المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا المقررة في 27 مايو.

وحجز الافيس بطاقته الى النهائي للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 1-0 إيابا ولحق ببرشلونة بطل النسختين الأخيرتين والوصيف في النسخة التي كانت قبلهما.

ويسعى برشلونة الى فوزه الثاني تواليا والرابع عشر هذا الموسم لحشد معنويات لاعبيه قبل القمة التي تنتظرهم الثلاثاء أمام مضيفهم باريس سان جرمان في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويملك النادي الكاتالوني الأسلحة اللازمة لحسم مباراته مع الافيس بيد انه سيحرم خدمات لاعب وسط الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بسبب الاصابة في الفخذ والتي قد تبعده عن مباراة سان جرمان الثلاثاء.