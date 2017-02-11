يسعى كل من بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة ولايبزيغ مفاجأة الموسم ومطارده المباشر الى استعادة التوازن اليوم في المرحلة العشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

ويحل البافاري ضيفا على اينغولشتات السابع عشر قبل الاخير، فيما يلعب لايبزيغ مع ضيفه هامبورغ السادس عشر، ويأمل الاول في تعويض سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه شالكه 1-1، والثاني خسارته امام مضيفه بوروسيا دورتموند 0-1.

وعلى الرغم من تعثره خرج بايرن غانما في المرحلة الماضية كونه كسب نقطة اضافية عن لايبزيغ الذي مني بخسارته الثالثة هذا الموسم، فاتسع الفارق بينهما الى 4 نقاط.

ويعاني البافاري الامرين منذ بداية العام الحالي وحقق 3 انتصارات صعبة في مبارياته الاربع التي خاضها حتى الآن، اثنتان بنتيجة واحدة (2-1) على مضيفيه فرايبورغ وفيردر بريمن في الدوري، وثالث على فولفسبورغ 1-0 في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وسيكون النادي البافاري وخصوصا مدربه الايطالي كارلو انشيلوتي، مطالبا بإيجاد الحلول الهجومية الفعالة امام اينغولشتات، خصوصا ان المباراة تأتي قبل 4 ايام من استضافته لأرسنال الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويملك بايرن اسلحة فتاكة في خط الهجوم في مقدمتها الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح الهولندي اريين روبن والبرازيلي دوغلاس كوستا وتوماس مولر بيد ان غلتهم التهديفية ضئيلة جدا باستثناء ليفاندوفسكي ثاني هدافي البوندسليغا برصيد 15 هدفا.

ويعول لايبزيغ على عاملي الارض والجمهور لتخطي عقبة هامبورغ واستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة مطاردته لبايرن ميونيخ.

ويخوض لايبزيغ الذي تأسس عام 2009 موسمه الاول في دوري الاضواء وهو ابلى البلاء الحسن حتى الان وشكل مفاجأة كبيرة بتصدره الترتيب قبل نهاية العام الماضي الى ان تغلب عليه بايرن ميونيخ بالذات 3-0 في المرحلة قبل الاخيرة من دور الذهاب.

واذا كان تواجد لايبزيغ حديثا بين النخبة، فانه يملك الامكانات المادية لمنافسة العملاق البافاري في السنوات المقبلة كونه مدعوما من شركة ريد بول لمشروبات الطاقة.

ويخوض بوروسيا دورتموند الرابع بفارق نقطتين خلف اينتراخت فرانكفورت، اختبارا سهلا امام مضيفه دارمشتات الاخير وعينه على خدمة من باير ليفركوزن لانتزاع المركز الثالث.

فرنسا

يسعى نادي موناكو صاحب أقوى خط هجوم في الدوريات الاوروبية الكبرى هذا الموسم، الى تعزيز موقعه في صدارة الدوري الفرنسي التي انفرد بها الاسبوع الماضي على حساب نيس، عندما يستقبل ميتز في المرحلة الخامسة والعشرين.

وتزامنت فعالية هجوم موناكو مع استعادة مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو الملقب بـ «النمر» شهيته التهديفية التي غابت عنه بعد فترتين قضاهما في صفوف مان يونايتد وتشلسي الانجليزيين.

ويخوض موناكو الذي يتألق في صفوفه جناحه البرتغالي برناردو سيلفا الذي اعلن اكثر من ناد عن رغبته في الحصول على خدماته، على اكثر من جبهة، وتنتظره مواجهة مرتقبة ضد مان سيتي في دوري ابطال اوروبا عندما تعاود المسابقة نشاطها الاسبوع المقبل.