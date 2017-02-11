قطع راسل وستبروك خطوة إضافية نحو نيل لقب افضل لاعب هذا الموسم، عندما قاد اوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على ضيفه حامل اللقب كليفلاند كافاليررز ونجمه ليبرون جيمس 118-109 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين «ان بي ايه».

وحقق وستبروك الثلاثية المزدوجة «تريبل دبل» الـ 26 هذا الموسم، بتسجيله 29 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وعادل وستبروك ثالث افضل رقم في موسم واحد والمسجل باسم اوسكار روبرتسون في موسمي 1960-1961 و1963-1964.

وحده روبرتسون حقق 41 ثلاثية مزدوجة في موسم 1961-1962، يليه الاسطورة والت تشامبرلاين (31 في 1967-1968).

وبقيت المباراة غير محسومة النتيجة حتى الربع الاخير، عندما تفوق اوكلاهوما 32-27.

وسجل وستبروك 8 نقاط متتالية في الوقت الحاسم ليتقدم فريقه 107-101.

وخلافا لتصريحات سابقة للمباراة، دفع مدرب كليفلاند تايرون لو بالثلاثي الضارب المؤلف من جيمس (18 نقطة) وكايري ايرفينغ (28 نقطة) وكيفن لوف (15 نقطة و12 متابعة).

وعبر جيمس الذي لم يسجل اي نقطة في الربع الاخير، عن تقديره لانجاز وستبروك في المباراة، قائلا «راس رائع، لقد اظهر مرة جديدة الليلة لماذا هو منافس على لقب افضل لاعب في الدوري».

وهي أول خسارة لكليفلاند بعد 4 انتصارات متتالية والثانية في آخر 8 مباريات، فبقي متصدرا للمنطقة الشرقية (36-16)، بفارق فوزين عن بوسطن سلتيكس الذي تغلب على بورتلاند ترايل بلايزرز 120-111.

أما اوكلاهوما (31-23)، فعزز موقعه في المركز السابع ضمن المنطقة الغربية.

وينتظر جمهور اوكلاهوما بفارغ الصبر مباراة اليوم ضد ضيفهم غولدن ستيت ووريرز متصدر الغربية والدوري (44-8)، حيث يلعب كيفن دورانت هداف اوكلاهوما السابق الذي شكل في المواسم الماضية ثنائيا ضاربا مع وستبروك.

وقال وستبرك الذي وصف رحيل دورانت بالخيانة «ستكون مباراة رائعة ننتظرها منذ وقت بعيد، وأتوق للمشاركة فيها».

وستكون عودة دورانت الاولى الى ارض فريقه السابق بعد انتقاله المفاجئ الصيف الماضي بعقد حر.

وفي مباراة ثانية، جدد بوسطن فوزه على مضيفه بورتلاند 120-111، عندما قلب تأخرا بلغ 19 نقطة.

ونجح ايزياه توماس بتسجيل 15 من نقاطه الـ 34 في الربع الاخير، ليحقق بوسكن فوزه الـ 34 هذا الموسم.

في المقابل، كان الموزع داميان ليلارد افضل مسجل للخاسر مع 28 نقطة و7 تمريارت حاسمة.

وفي هيوستن، قاد جيمس هاردن فريقه روكتس الى الفوز على تشارلوت هورنتس 107-95. وسجل هاردن 30 نقطة و11 متابعة و8 تمريرات حاسمة، ليعزز لروكتس (39-17) موقعه في المركز الثالث ضمن المنطقة الغربية.

وساهمت ارقام هاردن بقلب تأخر فريقه المثقل بالاصابات، بفارق 4 نقاط بين الشوطين. وسجل لاعبو روكتس 13 رمية ثلاثية، بينها 7 في الربع الثالث و4 لهاردن.

من جهته، واصل هورنتس تراجعه، فمني بخسارته الثامنة في آخر 9 مباريات، وقد فقد لاعبوه الكرة 22 مرة نجم عنها 27 نقطة لروكتس.

وفي مباراة انتهت بعد التمديد، اسقط دالاس مافريكس ضيفه يوتا جاز 112-105.

وحرم دالاس خصمه من تحقيق فوزه الخامس تواليا رغم انه كان متأخرا بفارق 21 نقطة في المباراة. وفرض العملاق الالماني المخضرم ديرك نوفيتسكي (20 نقطة) شوطا إضافيا قبل ثانيتين من صافرة النهاية.