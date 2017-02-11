قال المدرب السابق لريال مدريد والحالي لبايرن ميونيخ كارلو أنشيلوتي إنه لن يكون من السهل مواجهة نابولي الإيطالي، في إشارة إلى المباراة التي تجمع هذا الفريق مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في دور الـ 16 بدوري الأبطال الأوروبي.



وتابع أنشيلوتي: «من الصعب دوما اللعب أمام الريال، ولكن مواجهة نابولي هذا لن تكون سهلة، كل شيء وارد في هذه المواجهة».



وأبرز المدرب الإيطالي أن نابولي، الذي يدربه ماوريسيو ساري، يلعب جيدا جدا كما أبدى دهشته حيال القوة الهجومية للفريق رغم إصابة مهاجمه الپولندي أركاديوش ميليك.



ويرى أنشيلوتي ان هناك سبعة فرق لديها حظوظ للفوز بالتشامبيونز ليغ هذا الموسم وهي: ريال مدريد وبايرن ميونيخ وبرشلونة ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وسان جيرمان ومان سيتي، مبينا ان الفرص متساوية بشكل أكبر هذا الموسم ولا يوجد فريق بعينه يعد مرشحا لنيل اللقب.