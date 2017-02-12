استغل برشلونة اكتمال قوته الهجومية الضاربة للمرة الأولى منذ أسبوعين وثأر من مضيفه ديبورتيفو ألافيس بانتصار ساحق 6 - 0 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل ريال بيتيس مع فالنسيا.

واستعرض برشلونة قوته الهجومية بعودة الثلاثي MSN وهم ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، وحسم المباراة بستة أهداف سجلها سواريز (الأول والسادس) في الدقيقتين 37 و67 ونيمار في الدقيقة 40 وميسي في الدقيقة 59 وأليكسيس رواناو لاعب ألافيس (بالخطأ في مرمى فريقه) في الدقيقة 63 وراكيتيتش في الدقيقة 65 .



وكانت المباراة هي الأولى خلال أسبوعين التي تشهد اكتمال الثلاثي الهجومي للبارسا، حيث كان المدير الفني لويس إنريكي قد أراح سواريز أمام أتلتيك بلباو في الدوري واضطر لاستبعاد نيمار أمام أتلتيكو مدريد في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا بسبب الإيقاف.



وثأر برشلونة بذلك لهزيمته على ملعبه أمام ألافيس 1 ـ 2 ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري في سبتمبر الماضي، علما بأن الفريقين سيلتقيان مجددا في نهائي كأس ملك إسبانيا في 27 مايو المقبل.



كذلك جاء الانتصار الساحق ليكشر البلوغرانا عن أنيابه قبل المواجهة المرتقبة أمام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة، وتجمد رصيد ألافيس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.



صعد ريال سوسييداد الى المركز الرابع مؤقتا بعد فوزه على مضيفه اسبانيول 2-1 في افتتاح المرحلة.



وافتتح ريال سوسييداد التسجيل اثر كرة بينية أرسلها اينيغو مارتينيز خلف الدفاع تلقفها الدولي المكسيكي كارلوس فيلا واطلقها من عند نقطة الجزاء في اسفل الزاوية اليمنى (26).



وأدرك اسبانيول التعادل بفضل الپاراغوياني هرنان بيريز الذي اكمل في سقف الشبكة كرة بينية وصلته من انطونيو رييس (35).



وفي الشوط الثاني، منح اسيير ياراماندي الفوز للضيوف بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في اسفل الزاوية اليسرى (61).

ورفع ريال سوسييداد رصيده الى 41 نقطة.



وتقدم ريال سوسييداد بفارق نقطتين على اتلتيكو مدريد الذي يستقبل اليوم سلتا ڤيغو العاشر في مهمة صعبة، في حين وقف رصيد اسبانيول الثامن عند 32 نقطة.



وتقام اليوم 3 مباريات اخرى، حيث يبحث اشبيلية، صاحب المركز الثالث، عن العودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، عندما يواجه مضيفه لاس بالما، ويطمح مدرب الفريق الأندلسي، التشيلي خورخي سامباولي، لعدم فقدان المزيد من النقاط، حتى لا يبتعد كثيرا عن سباق المنافسة على اللقب.



ويلتقي ڤياريال مع ملقة، وليغانيس مع سبورتينغ خيخون.