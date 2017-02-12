افلت فريق بايرن ميونيخ من فخ مضيفه إنجولشتاد وتغلب عليه 2 ـ 0 في الجولة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسقط لايبزيغ وبوروسيا دورتموند في فخ الهزيمة حيث خسر الأول أمام ضيفه هامبورغ 0 ـ 3 كما خسر دورتموند أمام مضيفه دارمشتات 1 ـ 2.

وفي باقي المباريات فاز باير ليڤركوزن على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 3 ـ 0 وبوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه فيردر بريمن 1 ـ 0.

واستعاد الباڤاري توازنه بعد أن تعادل في الجولة الماضية مع ضيفه شالكه 1 ـ 1.

وعلى ملعب أودي سبورتبارك كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي ولكن التشيلي ارتورو فيدال والهولندي آريين روبن قلبا الطاولة في الثواني الأخيرة وسجلا هدفي الفوز للنادي الباڤاري.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 49 نقطة موسعا الفارق أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ إلى سبع نقاط فيما تجمد رصيد انجولشتاد عند 15 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، حسم هامبورغ الفوز منذ الشوط الأول حيث أنهاه متقدما بهدفين نظيفين سجلهما المدافع اليوناني بابادوبولوس ولاعب الوسط البرازيلي سوزا سيلفا في الدقيقتين 18 و24.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني تكفل ارون هانت بتسجيل الهدف الثالث لهامبورغ.

وتعرض لايبزيج لهزيمته الثانية على التوالي بعد خسارته في الجولة الماضية على يد بوروسيا دورتموند بهدف نظيف وحقق هامبورغ فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الماضية على باير ليڤركوزن بهدف نظيف.

وابتعد هامبورغ عن المراكز الثلاثة الأخيرة وصعد للمركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

وعلى ملعب ميرك تقدم دارمشتات بهدف عن طريق تيرنس بويد في الدقيقة 18 ثم تعادل البرتغالي رافاييل جوريرو لدورتموند قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول ولكن الكرواتي أنطونيو ميركو كولاك سجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

وتجمد رصيد دورتموند عند 34 نقطة في المركز الرابع ورفع دارمشتات رصيده إلى 12 نقطة ليبقى في المركز الثامن عشر الأخير.

وعلى ملعب باير أرينا تقمص المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز دور البطولة وقاد ليڤركوزن لفوز على ضيفه اينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة.

وسجل هرنانديز الهدفين الأول والثاني لليڤركوزن في الدقيقتين الخامسة و63 وتكفل كيفن فولاند بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78.

ورفع ليڤركوزن رصيده إلى 27 نقطة في الثامن وتجمد رصيد فرانكفورت عند 35 نقطة في المركز الثالث.

فرنساخاض باريس سان جرمان تجربة اخيرة ناجحة قبل مواجهته المرتقبة مع برشلونة في دوري ابطال اوروبا بعد غد (الثلاثاء)، بفوزه الصريح خارج ملعبه على بوردو 3-0 في افتتاح الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.ورفع باريس سان جرمان رصيده الى 55 نقطة.

وكانت المباراة ثأرية بالنسبة الى بوردو الذي خسر امام فريق العاصمة 1-4 في نصف نهائي كأس الرابطة لكنه فشل مرة جديدة في مجاراة سان جرمان بقيادة الماتادور الاوروغوياني ادينسون كافاني.



وافتتح كافاني التسجيل بتسديدة «طائرة» من مشارف المنطقة بعد مرور 6 دقائق.

وقبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق، اضاف الارجنتيني انخل دي ماريا الهدف الثاني بعد تمريرة بينية رائعة من الايطالي ماركو فيراتي انفرد على اثرها بحارس بوردو وغمز الكرة من فوقه.



وفي مطلع الشوط الثاني، حسم كافاني النتيجة نهائيا في مصلحة فريقه بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بعيدا عن متناول الحارس (47).