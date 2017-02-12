دخل درايموند غرين تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين في المباراة التي فاز بها فريقه غولدن ستايت ووريزر وصيف البطل على ممفيس غريزليز 122-107، فيما تواصلت انتصارات كل من ميامي هيت وواشنطن ويزاردز. على ملعب «فيديكس فوروم»، استرد غولدن ستايت اعتباره من مضيفه ممفيس بالفوز عليه بسهولة في مباراة تقدم خلال ربعها الاخير بفارق 26 نقطة قبل ان يستقر على 15 في نهايتها.

ولم يكن غرين افضل لاعبي المباراة او فريقه من حيث عدد النقاط، الا انه دخل تاريخ الدوري كأول لاعب يحقق «تريبل دابل» دون ان يصل او يتجاوز العشر نقاط في المباراة.

وأنهى غرين (26 عاما) اللقاء وفي رصيده 4 نقاط فقط، الا انه حقق 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة و10 سرقات «ستيل»، ليصبح بذلك ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري منذ اعتماد الاحصائيات يحقق على الاقل 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة وسرقات. كما حقق غرين في المباراة 5 اعتراضات دفاعية «بلوك»، ليصبح بذلك اول لاعب يحقق هذا العدد من الاعتراضات الدفاعية مع 10 سرقات او اكثر في تاريخ الدوري منذ بدء الاحصائيات الرسمية خلال موسم 1973-1974، كما اصبح اول لاعب في تاريخ ووريزر يحقق 10 سرقات في مباراة واحدة، والاول في الدوري منذ ان حقق ذلك براندون روي في يناير 2009.

وفي نيويورك، واصل ميامي هيت انتفاضته بتحقيقه فوزه الـ 13 تواليا وجاء على حساب مضيفه الجريح بروكلين نتس 108-99، ملحقا بالاخير هزيمته الـ 12 تواليا.

وواصل واشنطن ويزاردز عروضه المميزة ايضا بتحقيقه فوزه الـ 16 في 21 مباراة خاضها منذ بداية العام الجديد، وجاء على حساب ضيفه انديانا بيسرز 112-107 بفضل تألق جون وول الذي سجل 26 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة.

وكانت الزيارة الاخيرة لسان انتونيو سبيرز الى ملعب «ذي بالاس اوف اوبرن هيلز» الخاص بديترويت بيستونز موفقة اذ خرج فائزا 103-92. وكانت المباراة التي اقيمت اول من امس الاخيرة لسان انتونيو في «ذي بالاس اوف اوبرن هيلز»، هذا الملعب الذي تواجه فيه مع ديترويت في نهائي عام 2005 حين توج باللقب (4-3)، وذلك لان الاخير سينتقل الى ملعب اخر في وسط المدينة الموسم المقبل. وفي المباريات الاخرى، خسر نيويورك نيكس من دنفر ناغتس 123-131، وفاز ساكرامنتو كينغز على اتلانتا هوكس 108-107، وفينيكس صنز على شيكاغو بولز 115-97، ولوس انجيليس ليكرز على ميلووكي باكس 122-114، كما تغلب نيو اورليانز بيليكنز على مينيسوتا تمبروولفز 122-106.