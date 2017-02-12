تأهل الفرنسيون جو ويلفريد تسونغا وريشار غاسكيه وبينوا بير، والالماني الكسندر زفيريف الى نصف نهائي دورة مونبلييه الفرنسية الدولية في التنس البالغة جوائزها اكثر من 540 ألف يورو. في ربع النهائي، فاز تسونغا المصنف ثانيا على الروسي دانييل مدفيديف 6-2 و7-5، وغاسكيه الثالث وبطل النسختين الاخيرتين على مواطنه كيني دي شيبر 6-2 و5-7 و6-4.

وفي دور الأربعة، يلتقي تسونغا مع زفيريف الرابع الفائز على الفرنسي جيريمي شاردي 6-4 و4-6 و6-2، وغاسكيه مع بير الذي تأهل بانسحاب الالماني داستن براون بداعي الإصابة.

دورة كيتو

وفي دورة كيتو، واصل الدومينيكاني فيكتور استريا حملة الدفاع عن لقبه بطلا لهذه البطولة بنجاح، وبلغ الدور نصف النهائي بعد فوزه على الايطالي فيديريكو غايو 6-4 و6-4.

وهذا الفوز الثالث عشر تواليا في هذه الدورة للاعب البالغ 36 عاما والمصنف 156 عالميا، كونه توج بلقب نسختي 2015 و2016 (10 انتصارات بالمجمل) ثم وصل في النسخة الحالية الى دور الاربعة (ثلاثة انتصارات حتى الآن)، حيث سيلتقي البرازيلي توماس بيلوتشي المصنف رابعا والذي تغلب بدوره على الارجنتيني رينتسو اليفو الثامن 6-2 و6-1.